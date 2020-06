Ceasa-RN intensifica desinfecção das áreas externas de lojas e mercados

Buscando garantir a segurança sanitária de permissionários, colaboradores e clientes, a Administração da Central de Abastecimento do Rio Grande do Norte (Ceasa-RN) intensificou a desinfecção das áreas externas das lojas, das vias e dos mercados. A ação faz parte das diversas medidas sanitárias que estão sendo tomadas para prevenção e combate ao novo coronavírus.

A ação de desinfecção está sendo realizada de segunda a sábado, das 00h às 6h. Nas terças, quintas e sábado o serviço também é executado no período da tarde, das 14h às 18h. Segundo o diretor técnico, Manoel Batista, o principal objetivo é reduzir a contaminação pelo vírus e seguir as recomendações sanitárias dos órgãos fiscalizadores.

“A Ceasa possui mais de 300 lojas e uma grande circulação de pessoas de vários municípios. Precisamos garantir que os ambientes estejam desinfetados. Todas as lojas estão seguindo as recomendações sanitárias e essa medida é mais um complemento para evitar a propagação do vírus e seguir as recomendações sanitárias de prevenção”, explica Manoel Batista.

O controle sanitário na Ceasa-RN é executado, diariamente, iniciando-se pelo uso obrigatório de máscara de proteção em todos os ambientes externos e interno e pela desinfecção dos caminhões e carretas na portaria e segue com outras medidas como a higienização das mãos com álcool 70% de todos que entram no órgão, fechamento de bares, lanchonetes e restaurantes, instalação de pias nos mercados e intensificação da limpeza dos banheiros.

O diretor-presidente da Ceasa-RN, Flávio Morais, reforça que as medidas visam prevenir a disseminação do coronavírus e garantir um ambiente seguro para todos que utilizam a Ceasa. “A administração não está medindo esforços no combate ao coronavírus e estamos cumprindo todas as medidas sanitárias estabelecidas pelos decretos estaduais e municipais. Nosso compromisso é manter o funcionamento da Ceasa-RN e garantir o abastecimento de hortifrutigranjeiros para todo o Estado.”, Ressalta.

A Ceasa-RN é o principal polo de comercialização de hortifrutigranjeiros do Estado. São mais de 300 lojas que comercializam frutas, legumes, verduras, carnes, ovos, derivados do leite, entre outros. A Ceasa-RN funciona de segunda a sábado, na Av Capitão-Mor Gouveia, 3005, Lagoa Nova, Natal, nos seguintes horários: Acesso de caminhões e carretas para carga e descarga: 00h às 03h; Entrada do público externo: das 03h às 13h; Fechamento total: às 20h.