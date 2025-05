Ceará Secas, migrações e campos de concentração: como Fortaleza cresceu entre épocas de estiagem e chuvas

Por Diário do Nordeste

Do solo seco do interior brotou uma capital. Tão grande quanto desigual. A relação entre a falta de chuvas no Ceará e o surgimento de periferias e bairros nobres de Fortaleza pode não parecer óbvia, mas é concreta: mora nos documentos históricos e na memória de quem estudou o crescimento e a formação da cidade.

A migração do povo sertanejo – recebido com discriminação e relegado a abarracamentos e campos de concentração distantes da elite – configurou as primeiras favelas da capital que é, em 2025, a quarta maior do Brasil. Essas regiões, ainda hoje, carregam desigualdades históricas no DNA.

A falta d’água, então, transformou a cidade através de diversas décadas. Uma delas, aliás, foi “um ponto de inflexão”, como define uma das especialistas ouvidas aqui: a seca de 1877 mudou tudo. Moldou tudo.

“Boom” populacional

A saída de pessoas do interior do Ceará, sobretudo do Sertão Central, rumo a Fortaleza foi potencializada com a chegada dos trens, já instalados em 1872. Principais transportes de mercadorias, os vagões passaram, diante da fome e da sede, a carregar gente.

O ápice da migração ocorreu durante a “Grande Seca do Nordeste”, batismo da História ao período entre 1877 e 1879.

À época, o povo era “atrozmente flagellado pela clamorosa sêcca que o aflige, roubando-lhe as energias vitaes”, como eternizam os ofícios e cartas escritos pelas autoridades da Fortaleza-província, no Brasil Império. Os documentos estão guardados no Arquivo Público do Ceará.

A cidade provinciana, que tinha cerca de 25 mil habitantes e ainda lutava para se provar relevante, teve ali uma explosão populacional: cerca de 100 mil migrantes cruzaram as estradas e se espalharam pelas ruas da “tábua de salvação” que era Fortaleza, segundo registros históricos.

Escritos do médico Rodolfo Teófilo apontam, por outro lado, que “em dezembro de 1878, tinha Fortaleza 160 mil almas, sendo destas 120 mil de retirantes”. A citação consta no livro “Isolamento e poder: Fortaleza e os campos de concentração na Seca 1932”, da historiadora Kênia Rios.

Karla Torquato, doutora em História e professora do campus da Universidade Estadual do Ceará (Uece) em Quixadá, recobra que, naquela época, as vias que conhecemos hoje como “avenidas Duque de Caxias, Imperador e Dom Manuel formavam o perímetro urbano”, ou seja, o que de fato era considerado pela elite como “a cidade”.

A chegada massiva dos retirantes a esses locais, então, “causou um estranhamento, não houve acolhimento”, como relembra José Borzacchiello da Silva, professor do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Ceará (UFC).

Karla acrescenta que isso fortaleceu uma característica que já se arquitetava no desenho de Fortaleza: “o crescimento da cidade se dava com a separação entre centro e subúrbios”. Um relatório do então presidente da província, José Júlio, já destacava a “limpeza da capital”, sob remoção dos retirantes, como uma das primeiras medidas de governo.

Campos de concentração

À elite, então, interessava apagar a pobreza. “No primeiro momento, não se investe em infraestrutura pros retirantes, porque a ideia era que não ficariam lá. Foram construídos abrigos provisórios, de palha mesmo, e a comida distribuída onde estivessem”, pontua a historiadora Karla Torquato.

Ela recobra que, à época, o recomeço das aulas no segundo semestre do ano foi adiado, “porque a cidade estava tomada por retirantes, e os prédios públicos abrigavam essas pessoas”. Havia, inclusive, determinação de que elas fossem alocadas “a sotavento”, para que a brisa “não levasse doenças” à área nobre da cidade.

Diante do caos, acentuado pela chegada da varíola, o presidente da província resolve criar os “abarracamentos” – posteriormente substituídos por campos de concentração. Espaços onde os retirantes deveriam permanecer confinados, saindo apenas para trabalhar em troca de comida, sem circular pela cidade.

Legenda: Campo de concentração do Urubu, no Pirambu; retirantes da seca de 1915; mapa de Fortaleza em 1932

Foto: Dnocs/Biblioteca Nacional/ Reprodução do livro “Isolamento e Poder”