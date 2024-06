“Ceará Junino” é a grande campeã do Festival de Quadrilhas interestadual estilizado

O Festival de Quadrilhas do “Mossoró Cidade Junina” 2024 chegou ao fim na manhã desta segunda-feira (24). Ao longo de quase 30 dias, mais de 70 grupos de diversos municípios potiguares e estados nordestinos levaram à Arena Deodete Dias cor, brilho, entusiasmo e contaram suas histórias em forma de dança, fazendo esta uma edição inesquecível. Encerrando a programação na Arena, a grande campeã na categoria interestadual estilizado foi a quadrilha “Ceará Junino”, de Fortaleza.

O grupo trabalhou o tema “Rei do Sertão – Herói do Nordeste”, homenageando um dos animais mais tradicionais da região, o jumento. A apresentação levantou o público, garantindo à quadrilha, além do primeiro lugar na categoria interestadual estilizado, todos os prêmios especiais do festival (melhor casal de noivos, melhor rei, melhor rainha e melhor marcador).

“A gente sabe que o festival aqui, o nível é lá em cima, mas a ‘Ceará Junino’ se preparou muito para esse festival. Dançamos vários outros, mas esse aqui é especial. Quem esteve aqui, pôde vivenciar essa energia entre quadrilha e público. A gente resolveu homenagear o jumento, um animal que está quase entrando em extinção por conta dessa venda absurda que está tendo para a China, e a gente resolveu fazer também essa homenagem em forma de protesto”, pontuou Roberto Severiano, presidente da “Ceará Junino”.

Melhor rainha do Festival de Quadrilhas na categoria interestadual estilizado, com nota máxima, Alberta Ferreira celebra a conquista já no primeiro ano carregando a faixa e a responsabilidade da função na “Ceará Junino”.

“A sensação de estar em Mossoró, para quem é quadrilheiro, já é uma coisa inexplicável. Uma cidade que acolhe a gente tão bem. E no meu primeiro ano como rainha, carregando a faixa da quadrilha ‘Ceará Junino’, que é minha quadrilha de coração, eu não sei falar com palavras o que eu estou sentindo agora, o que o público me ofereceu, me correspondendo. É só gratidão mesmo. Uma apresentação linda, cheia de emoções, muito gratificante”, resumiu a rainha.

Participaram do Festival, na categoria interestadual estilizado, 18 quadrilhas, do Rio Grande do Norte, Ceará e Pernambuco.

Abaixo, confira os vencedores do concurso:

1º lugar – “Ceará Junino”, de Fortaleza (CE)

2º lugar – “Filhos do Sertão”, de Fortaleza (CE)

3º lugar – “Junina Lumiar”, de Recife (PE)

4º lugar – “Arraial Coração Nordestino”, de São Gonçalo do Amarante (RN)

5º lugar – “Nação Nordestina”, de Juazeiro do Norte (CE)

6º lugar – “Filhos do Sol”, de Caucaia (CE)

O público lotou a Arena Deodete Dias para acompanhar a última noite de apresentações do Festival de Quadrilhas.