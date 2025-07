Ceará exportou R$ 3 bilhões aos EUA em 2025; veja impactos de tarifa anunciada por Trump no Estado

Caso não haja recuo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a nova tarifa deve entrar em vigor em 1º de agosto. O Brasil, que havia sido poupado nas primeiras tarifas anunciadas, teve a taxa mais alta entre as anunciadas nessa terça-feira (9).

Além de motivações políticas, o mandatário dos Estados Unidos justificou que a medida deve diminuir a disparidade da balança comercial entre os dois países. Os dados mostram, entretanto, que os Estados Unidos exportaram mais para o Brasil do que o inverso.

No caso específico do Ceará, de fato há uma exportação maior do que importação de produtos norte-americanos. Os Estados Unidos são o principal destino das mercadorias cearenses exportadas.

No primeiro semestre de 2025, foram exportados US$ 556 milhões em produtos aos Estados Unidos, o equivalente a R$ 3 bilhões. O valor é cerca de 51% do montante exportado pelo Ceará de janeiro a junho – cerca de US$ 1 bilhão.

Com a tarifa de 50% imposta a compradores dos Estados Unidos para importação de produtos brasileiros, o envio da mercadoria deve diminuir. Consequentemente, a produção local deve ser reduzida, com risco de perda de empregos, avaliam especialistas.

Diário do Nordeste