Ceará afunda Sport e garante mais uma rodada no G6 do Brasileirão

Agência Brasil

O Ceará segue entre os seis primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, o chamado G6, que dá vaga à próxima edição da Libertadores. Neste sábado (17), o Vozão derrotou o Sport por 2 a 0 na Arena Castelão, em Fortaleza. O duelo abriu a nona rodada da competição.

O Alvinegro foi a 15 pontos e saiu de campo em quinto lugar, ultrapassando provisoriamente o Fluminense, que vai a campo somente no domingo (18), às 16h, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). O Leão da Ilha do Retiro, por sua vez, permanece na 20ª (e última) posição da Série A, com dois pontos. O Rubro-Negro é o único time que ainda não venceu neste Brasileirão e igualou o pior início de Brasileirão de sua história, registrado anteriormente em 1973.

Os cearenses abriram o marcador com o meia Lucas Mugni (foto), aos dez minutos do primeiro tempo. O argentino – que vestiu a camisa com o número 100, em alusão à marca centenária de partidas pelo clube, alcançada neste sábado – aproveitou o rebote mal feito pela zaga e bateu de primeira, no cantinho do goleiro Caíque França. Aos 15 da etapa final, o atacante paraguaio António Galeano foi lançado pelo volante Diego e finalizou na saída do arqueiro rubro-negro, sem chances para defesa.

O Sport volta a campo no domingo que vem (25), às 16h, contra o Internacional, na Ilha do Retiro, em Recife, pela 10ª rodada do Brasileirão. Antes, na quinta-feira (22), o Ceará visita o Palmeiras, no Allianz Parque, em São Paulo, pela terceira fase da Copa do Brasil.