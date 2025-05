CBF pode ser punida pela Fifa por contrato de Ancelotti

O departamento jurídico da nova gestão da CBF avalia internamente uma forma de defender a entidade de possível punição da Fifa por descumprimento do Regulamento de Agentes Fifa, em função de ter colocado o empresário Diego Fernandes como intermediário da a negociação do técnico Carlo Ancelotti de forma ilegal. Pelo acordo com a antiga gestão da CBF, o empresário informou que ainda vai solicitar à Fifa um registro de agente de futebol para receber pelo serviço o total de R$ 7,6 milhões.

A entidade, em nota, informou que os termos foram negociados pela antiga gestão da entidade, sob o comando de Ednaldo Rodrigues, e que o presidente Samir Xaud está avaliando a situação internamente através da área de governança da CBF. Nos bastidores, o departamento jurídico entende que a punição da Fifa é uma possibilidade e tentará lidar com o ato da gestão anterior. Como informou o portal UOL, a Fifa notificou oficialmente a CBF e cobrou explicações sobre o pagamento de comissão a Diego Fernandes, que não possui registro como agente licenciado pela Fifa ou CBF.