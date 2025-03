CBF marca reunião para definir possível demissão de Dorival Júnior

CNN Brasil

Após a derrota por 4 a 1 para a Argentina e com possibilidade de cair para a repescagem nas Eliminatórias da Copa na próxima Data Fifa, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, vai se reunir com o técnico Dorival Júnior na próxima sexta (28) para analisar o desempenho do Brasil e definir os próximos passos do comando da Seleção.

A informação foi divulgada pelo canal Sportv e confirmada pela CNN na tarde desta quarta (26).

O recente resultado somado à baixa evolução no trabalho incomodaram a alta cúpula da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que apostou no trabalho de Dorival Júnior e o contratou em janeiro de 2024.

O presidente Ednaldo Rodrigues, reeleito nesta semana, nunca escondeu o desejo de contar com Carlo Ancelotti, atual técnico do Real Madrid para comandar a Seleção Brasileira.

Com contrato até a metade do ano de 2026 para liderar o time merengue, o foco de Ancelotti para essa temporada é o Mundial de Clubes, que se encerra em julho. Até lá, a CBF monitorará a situação do mesmo.

Veja números de Dorival na Seleção

Dorival assumiu o comando técnico da Seleção em janeiro de 2024 • Foto: Reprodução / Sofascore