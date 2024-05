CBF divulga vídeo de análise do VAR em gol anulado do América-RN contra o Corinthians

A Comissão de Arbitragem da CBF divulgou nesta quinta-feira a atuação do árbitro assistente de vídeo (VAR) no gol anulado do América-RN na derrota para o Corinthians, pela terceira fase da Copa do Brasil 2024.

Aos 22 minutos do segundo tempo, Souza cobrou falta da direita e Ferreira cabeceou para as redes. Após a comemoração completa em campo e nas arquibancadas da Arena das Dunas, o gol foi anulado após revisão do VAR. O árbitro Maguielson Lima Barbosa foi comunicado pelo árbitro assistente de vídeo da posição irregular de Ferreira, e o impedimento foi marcado.

O lance é muito ajustado, e, mesmo com as linhas traçadas, ainda há dúvida quanto à posição de Ferreira. Seria o gol do empate do América, que acabou derrotado por 2 a 1.