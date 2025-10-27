CBF divulga áudio do VAR de lance de Gómez: “Não tem tempo para tirar o pé”

CNN Brasil

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, na madrugada desta segunda-feira (27), o áudio da análise do VAR sobre a falta de Gustavo Gómez em Wanderson no empate entre Palmeiras e Cruzeiro. O jogo, disputado no Allianz Parque, foi válido pela 30ª rodada do Brasileiro.

Inicialmente, o árbitro Rafael Rodrigo Klein ignorou o lance para cartões. No entanto, após ser acionado por Daniel Nobre Bins, responsável pelo VAR, foi ao monitor analisar a entrada. Na consulta, o dono do apito optou por mostrar o cartão amarelo ao paraguaio.

Vale destacar que Wanderson se machucou e não teve condições de continuar em campo. A situação aconteceu aos dez minutos do primeiro tempo.

A análise do VAR

Daniel Nobres Bins recomendou revisão para cartão vermelho e alegou que Gómez não retirou a perna ao atingir Wanderson.

“Eu recomendo revisão para possível cartão vermelho, ok? No nosso entendimento, o Gustavo Gómez tira a bola, não recolhe a perna e continua o movimento e atinge a canela do jogador adversário com intensidade alta. Eu quero que tu analise”, apontou Bins.

Depois da análise, Rafael Klein interpretou que o paraguaio não teve tempo de recolher a perna e disse que apresentaria o cartão amarelo.

“Ok, Bins. Eu vou voltar com o cartão amarelo, porque esse jogador chuta a bola e não tem tempo para tirar esse pé. Tiro livre direto e cartão amarelo”, disse Klein.

Cruzeiro na bronca

Dois lances capitais deixaram os jogadores do Cruzeiro revoltados. O primeiro foi o cartão amarelo aplicado para Gustavo Gómez após acertar a canela de Wanderson.

Outro momento que deixou os cruzeirenses na bronca foi na expulsão de Fabrício Bruno, aos 25 minutos. O árbitro apontou falta em Allan e deu o segundo amarelo para o camisa 15.

Palmeiras 0 x 0 Cruzeiro

Em um jogo tenso e com polêmicas de arbitragem, Palmeiras e Cruzeiro empataram por 0 a 0 neste domingo (26). Na etapa final, o time celeste precisou superar a desvantagem numérica após a expulsão de Fabrício Bruno.

O resultado, que é bom para o Flamengo, deixa o Verdão na liderança com 62 pontos, um a mais que o Flamengo. A Raposa, por sua vez, segue em terceiro, com 57. A distância para o Bahia, quinto colocado, é de oito pontos.