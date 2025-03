CBF convoca quatro jogadores para clássico com a Argentina; veja os nomes

A CBF anunciou nesta sexta-feira (20) a convocação de quatro novos jogadores para compor o elenco da Seleção Brasileira para a disputa contra a Argentina, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Chegam à equipe o zagueiro Beraldo (PSG), os meio-campistas João Gomes (Wolverhampton) e Éderson (Atalanta), além do goleiro Weverton (Palmeiras).

Os convocados entram no lugar de Gabriel Magalhães e Bruno Guimarães, suspensos por levarem dois cartões amarelos no último jogo contra a Colômbia, e de Gerson e Alisson, que se recuperam de lesão.

O goleiro do Liverpool sofreu uma choque de cabeça com o zagueiro Davinson Sánchez, e ficou oito minutos desacordado no chão. Por conta disso, precisará cumprir o Protocolo de Concussão da Fifa, e não poderá entrar em campo.

Já Gerson, que se machucou no primeiro tempo, segue com dores na região posterior da coxa.

A partida contra a Argentina acontece nesta terça-feira (25), às 21h (de Brasília), no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires.