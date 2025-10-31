CBF avalia trazer final da Libertadores para o Brasil, revela Samir Xaud
Presidente da entidade se colocou à disposição para ajudar Palmeiras e Flamengo a jogarem em terras brasileiras
CNN Brasil
Presidente da CBF, Samir Xaud comentou sobre a possibilidade da transferência da final da Libertadores de 2025, que será disputada entre Palmeiras e Flamengo, para o Brasil. A decisão está marcada para 29 de novembro, no Estádio Monumental de Lima, no Peru.
Samir Xaud acompanhou a goleada do Palmeiras sobre a LDU na noite dessa quinta-feira (30) e deu entrevista à imprensa na zona mista do Allianz Parque, palco da partida.
“Se os clubes se manifestarem, tiverem essa intenção, a CBF pode ajudar nessa interlocução com a Conmebol. Mas deixando claro que a competição organizada pela Conmebol, então é ela que define”, prosseguiu.
Belém e Brasília se ofereceram para possível final
O presidente confirmou que Belém e Brasília foram os municípios que se ofereceram para sediar a grande final.
“Foram as duas cidades que que ofereceram, se manifestaram e mas a gente tem que aguardar os clubes se manifestarem em relação a isso, se tem esse desejo ou não. E se tiver esse desejo, a CBF como instituição máxima do futebol brasileiro, vai encabeçar isso e ajudar nesse diálogo”, concluiu.
Final da Libertadores com Palmeiras x Flamengo
O Flamengo avançou à final após segurar o empate em 0 a 0 com o Racing, nessa quarta-feira (29), em Avellaneda. O Rubro-Negro garantiu vaga em sua quarta decisão continental em seis anos.
O Palmeiras, por sua vez, se classificou após golear a LDU por 4 a 0 na noite desta quinta-feira (30), no Allianz Parque, em São Paulo. O Alviverde conseguiu reverter um placar de 3 a 0 do jogo de ida.
Ainda não foram divulgadas as informações sobre venda de ingressos. Na última segunda-feira (27), a Conmebol divulgou pré-cadastro para torcedores interessados na compra, que durou até esta quinta.