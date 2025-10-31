CBF avalia trazer final da Libertadores para o Brasil, revela Samir Xaud

CNN Brasil

Presidente da CBF, Samir Xaud comentou sobre a possibilidade da transferência da final da Libertadores de 2025, que será disputada entre Palmeiras e Flamengo, para o Brasil. A decisão está marcada para 29 de novembro, no Estádio Monumental de Lima, no Peru.

Samir Xaud acompanhou a goleada do Palmeiras sobre a LDU na noite dessa quinta-feira (30) e deu entrevista à imprensa na zona mista do Allianz Parque, palco da partida.

“Isso é uma competição organizada pela Conmebol. Com essa final brasileira agora nós vamos podemos ver a possibilidade de vir para o Brasil. Isso se os clubes tiverem interesse”, iniciou.