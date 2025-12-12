CBF aprova mudança que impacta transferências no Brasileirão; entenda

CNN Brasil

A partir de 2026, os jogadores da Série A do Brasileirão poderão trocar de time mesmo após terem disputado 12 jogos pela equipe anterior.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou, nesta quinta-feira (11), a mudança, divulgada anteriormente pela Itatiaia, que aumenta o antigo limite, que era de sete partidas.

A aprovação da mudança se deu no Conselho Técnico, realizado na sede da instituição, no Rio de Janeiro.

“Outra medida importante foi o aumento do limite de partidas para jogadores trocarem de time durante o Brasileirão. Esse número sobe de seis para 12 jogos, graças à alteração do calendário em 2026, modificado por causa da disputa da Copa do Mundo”, afirma a entidade em nota publicada.

Clubes solicitaram a mudança à CBF

Na visão dos clubes, o número antigo era baixo e atrapalhava bastante o funcionamento das negociações.

Assim sendo, a partir de agora, caso complete 13 jogos na competição, o jogador não poderá ser negociado com nenhum dos outros 19 times.

Veja a lista com todos os clubes do Campeonato Brasileiro de 2026

Flamengo

Palmeiras

Cruzeiro

Mirassol

Fluminense

Botafogo

Bahia

São Paulo

Grêmio

Red Bull Bragantino

Atlético-MG

Santos

Corinthians

Vasco

Vitória

Internacional

Coritiba

Athletico-PR

Chapecoense

Remo

Brasileirão 2026

O Brasileirão 2026 começará em 28 de janeiro do próximo ano e terminará em 2 de dezembro. A definição foi divulgada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) em outubro, num evento realizado na sede da entidade, no Rio de Janeiro.

As datas representam uma mudança brusca em relação ao Brasileirão 2025, que teve início em 29 de março e está previsto para ser finalizado em 7 de dezembro.

Vale lembrar que, no meio do ano, o torneio terá uma longa pausa para a disputa da Copa do Mundo de 2026.

De acordo com a CBF, a mudança no Brasileirão visa as seguintes melhorias: