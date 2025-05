CBF anuncia Carlo Ancelotti como novo técnico da Seleção

CNN Brasil

Carlo Ancelotti foi anunciado pela CBF como novo técnico da Seleção Brasileira, nesta segunda-feira (12). Ele vai comandar o Brasil até a Copa do Mundo de 2026 e já treinará a Amarelinha nos dois próximos jogos pelas Eliminatórias diante do Equador e Paraguai, no próximo mês.

“Trazer Carlo Ancelotti para comandar o Brasil é mais do que um movimento estratégico. É uma declaração ao mundo de que estamos determinados a recuperar o lugar mais alto do pódio. Ele é o maior técnico da história e, agora, está à frente da maior seleção do planeta. Juntos, escreveremos novos capítulos gloriosos do futebol brasileiro,” afirmou Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF.

Antes da disputa do Mundial de Clubes, Ancelotti deixa o comando do Real Madrid após completar a temporada sem títulos pelo clube.

Negociação antiga

Carlo Ancelotti era desejo antigo da CBF, que queria contar com o técnico desde a saída de Tite após a Copa do Mundo de 2022. Em julho de 2023, a entidade anunciou Fernando Diniz como técnico interino até que Ancelotti chegasse ao fim do contrato com o Real Madrid, que seria no meio de 2024.

Mas, devido à instabilidade política da CBF, as negociações não avançaram e o técnico renovou contrato com o Real até 2026.

Recentemente, com a queda de Dorival Jr. do comando da Seleção, o técnico italiano voltou a ser o principal nome. As negociações chegaram a ser dadas como encerradas, mas o cenário mudou e o treinador assinou com a Seleção Brasileira.