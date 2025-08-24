CBF antecipa fim do Brasileirão e muda final da Copa do Brasil; veja datas

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou, na noite deste sábado (23), mudanças importantes no calendário vigente do futebol brasileiro, em especial no Brasileirão e na Copa do Brasil 2025.

A entidade optou por inverter a ordem do término dos seus principais torneios, “evitando conflitos de datas e favorecendo uma eventual participação de clube do país na Copa Intercontinental da Fifa, em dezembro”.

Antes previsto para terminar quase no Natal, o Brasileirão de 2025 passa a ter seu encerramento em 7 de dezembro, graças a mudanças nas rodadas 27, 29, 31 e 33 para datas que seriam da Copa do Brasil — 5 e 19 de outubro, 2 e 9 de novembro.

Copa do Brasil passa a fechar o calendário de 2025

A Copa do Brasil, por sua vez, terminará em dezembro, um mês depois do previsto, e com partidas decisivas em sequência. As semifinais serão em 10 e 14 de dezembro, enquanto as finais estão marcadas para 17 e 21 do mesmo mês.

As alterações foram possíveis após a eliminação do Botafogo na Libertadores, já que não há mais chance de o time carioca disputar tanto a final da Copa do Brasil quanto a Copa Intercontinental da Fifa, prevista para começar em 10 de dezembro.

A CBF destacou ainda que as mudanças poderão ter impacto positivo no calendário de 2026, já que “permitirá mais descanso aos atletas no final do ano e mais tempo de preparação das equipes para a temporada” seguinte.

Resumo das mudanças no calendário da CBF

Brasileirão

Última rodada é antecipada de 21 de dezembro para 7 de dezembro

Rodadas 27, 29, 31 e 33 da Série A serão realizadas nos dias 5 e 19 de outubro, 2 e 9 de novembro, datas antes reservadas para a Copa do Brasil

Copa do Brasil