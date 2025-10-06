CBF afasta árbitros depois de polêmicas em partidas do Brasileirão

CNN Brasil

Através de comunicado oficial, a Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, neste domingo (5), o afastamento das arbitragens que comandaram as partidas entre Red Bull Bragantino e Grêmio e São Paulo e Palmeiras, ambas pelo Brasileirão.

Na nota, a entidade afirmou que os profissionais serão direcionados a “treinamento, aprimoramento e avaliação interna” para, em um futuro, retornarem aos jogos do Campeonato Brasileiro.

Ramon Abatti Abel (árbitro central) e Ilbert Estevam da Silva (VAR) foram os juízes do Choque-Rei que foram afastados pela CBF. Já no duelo entre o Massa Bruta e o Tricolor Gaúcho, Lucas Casagrande e Gilberto Rodrigues Castro Junior são os árbitros que passarão por um período de “reciclagem”.

Veja a nota oficial da Comissão de Arbitragem da CBF na íntegra

“A Comissão de Arbitragem da CBF informa que os árbitros centrais e de vídeo (VAR) das partidas Red Bull Bragantino x Grêmio e São Paulo x Palmeiras, válidas pela 27ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2025, serão condicionados a treinamento, aprimoramento e avaliação interna, para posterior retorno às atividades.”