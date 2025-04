Catedral de Mossoró tem programação especial para Tríduo Pascoal

A Diocese de Santa Luzia de Mossoró realiza uma intensa programação para celebrar a Páscoa, maior Solenidade da Igreja Católica, que celebra a Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus Cristo.

Confira a programação do Tríduo Pascoal:

DIA 16/04/2025 QUARTA-FEIRA DA SEMANA SANTA

17h30 – Missa na Catedral de Santa Luzia

Procissão do Encontro:

– Cruz – saída da Igreja Matriz de São João Batista.

– Bom Jesus dos Passos- saída da Igreja do Alto da Conceição

– Nossa Senhora das Dores – saída da Igreja Matriz de São José.

20h- Encontro das imagens no adro da Catedral de Santa Luzia

DIA 17/04/2025 – QUINTA-FEIRA SANTA

8h30- Missa do Crisma – Bênção dos Óleos e Consagração do Crisma Catedral de Santa Luzia (preside Dom Francisco de Sales)

17h – Missa Vespertina da Ceia do Senhor – Capela de Santa Luzia (Ilha de Santa Luzia)

19h – Missa Vespertina da Ceia do Senhor – Catedral (preside Dom Francisco de Sales)

* Adoração ao Santíssimo Sacramento até às 21h30.

DIA 18/04/2025 – SEXTA-FEIRA DA PAIXÃO DO SENHOR

7h- Via Sacra

15h – Sexta-feira da Paixão do Senhor – Catedral de Santa Luzia Procissão do Senhor Morto para a Capela de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Centro de Mossoró (RN)

DIA 19/04/2025 – SÁBADO SANTO

19h – Vigília Pascal na Noite Santa – Catedral de Santa Luzia (preside Dom Francisco de Sales)

DIA 20/04/2022 – DOMINGO DE PÁSCOA

6h- Missa do Domingo da Páscoa na Ressurreição do Senhor – Catedral de Santa Luzia

7h- Missa do Domingo da Páscoa na Ressurreição do Senhor – Capela São Vicente

9h – Missa do Domingo da Páscoa na Ressurreição do Senhor – Catedral de Santa Luzia

11h- Missa do Domingo da Páscoa na Ressurreição do Senhor – Catedral de Santa Luzia

17h- Missa do Domingo da Páscoa na Ressurreição do Senhor – Capela de Santa Luzia (Ilha de Santa Luzia)

19h – Missa do Domingo da Páscoa na Ressurreição do Senhor – Catedral de Santa Luzia