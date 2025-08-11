Cássio se revolta, diz que Cruzeiro jogou contra 12 e cita Neymar

CNN Brasil

Cássio, do Cruzeiro, deu uma forte declaração após a partida contra o Santos neste domingo (10). Em entrevista após o jogo, o experiente goleiro disparou contra a atuação do árbitro Wilton Pereira Sampaio (GO) na derrota por 2 a 1 em jogo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Ele deu a entender que os donos do apito ficam inibidos com a presença do camisa 10 do Peixe.

“Jogando contra 12, né? O árbitro e o time do Santos. Com todo o respeito, contra o Ceará nós jogamos mal, contra o CRB não merecemos, mas hoje jogamos contra 12 fica difícil”, disparou Cássio.

A grande reclamação do time celeste é sobre o gol anulado no segundo tempo. Naquele momento, o Cruzeiro voltava a frente do placar logo após o empate do Alvinegro Praiano.

Para Cássio, o árbitro demonstrou ter medo de marcar as coisas contra o time de Neymar.

“O Wilton pra mim é um dos melhores árbitros do Brasil, mas hoje ele brincou com tudo. E outra, será que a gente está preparado para ter um craque do nível do Neymar jogando no Brasil? O árbitro tem medo de marcar as coisas”, afirmou.

“Perdemos, tivemos desatenção nos gols. Mas o Wilton hoje, irreconhecível. Pelo nível que ele tem, pelo nível que ele apita”, completou.

Cruzeiro 1 x 2 Santos

O Alvinegro Praiano venceu por 2 a 1, com gols Caballero e Guilherme, no segundo tempo, enquanto a equipe cruzeirense foi às redes com Fabrício Bruno.

Apesar do resultado, o time celeste segue na vice-liderança, com 37 pontos – três a menos que o líder Flamengo. O Peixe está em 14º, com 21.

A próxima partida do Cruzeiro será no dia 18 (segunda-feira), às 20h (de Brasília), contra o Mirassol, no Maião, em Mirassol-SP. Já o Santos receberá o Vasco no domingo (17), às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos. Ambos os jogos terão validade pela primeira rodada do returno.