Cássio assina contrato com o Cruzeiro até maio de 2027

O Cruzeiro oficializou nesta quarta-feira 22 a contratação do goleiro Cássio, ex-Corinthians. O jogador de 36 anos defendia o Timão desde 2012 e tinha contrato com a equipe do Parque São Jorge até o fim de 2024.

O goleiro chegou a um acordo com o Corinthians e deixou o clube em decisão mútua. Cássio assinou contrato com o Cruzeiro válido até maio de 2027.

O jogador desembarcou nessa terça-feira 21 em Belo Horizonte foi recebido com festa na Toca da Raposa II por torcedores, que tiveram acesso liberado ao CT cruzeirense. Pedro Lourenço, sócio majoritário da Sociedade Anônima do Futebol (SAF), Alexandre Mattos, CEO do futebol, e Edu Dracena, diretor-técnico, também estavam presentes e deram as boas-vindas ao jogador.

A torcida terá que esperar até a abertura da janela de transferências do Brasil, em 10 de julho, para ver Cássio em campo. Até lá, o Cruzeiro deve disputar, no mínimo, dez partidas.

Cássio se tornou ídolo do Corinthians, mas recentemente perdeu a vaga na equipe titular após ser contestado por parte da torcida.

Atualmente, o treinador conta com Anderson, então titular aos 26 anos; Gabriel Grando, de 24; e Léo Aragão, de 22.

Neste ano, a posição de goleiro foi um problema para o Cruzeiro. Em 19 de abril, depois de falhas e ser contestado por parte da torcida, Rafael Cabral, titular desde o início de 2022, foi envolvido em troca com o Grêmio por Grando.