Cassação de Brisa Bracchi será votada nesta terça 18 na Câmara de Natal

O julgamento do processo de cassação da vereadora Brisa Bracchi (PT) será realizado às 9h desta terça-feira 18 no plenário da Câmara Municipal de Natal. A data foi definida pelo presidente da Casa, Eriko Jácome (PP), que também convocou os suplentes Albert Dikson (União) e Júlia Arruda (PCdoB) para participar da sessão, marcada após a abertura do processo. O plenário voltará a se reunir às 13h para continuidade das votações.

Segundo o regimento interno, o denunciante Matheus Faustino (União) e a denunciada Brisa Bracchi não podem votar. O processo foi instaurado após denúncia de que a vereadora destinou R$ 18 mil em emendas parlamentares ao evento “Rolé Vermelho – Bolsonaro na Cadeia”, realizado em agosto e classificado como ato político-partidário pelos autores da denúncia. Brisa nega irregularidades e afirma que todas as emendas seguiram a legislação.

A votação será decisiva para o futuro da parlamentar. Para que a cassação seja aprovada, são necessários ao menos 20 votos entre os 29 vereadores. A expectativa é de grande mobilização no plenário durante a sessão.