Caso Zaira: Defesa abandona o júri e julgamento é cancelado

O júri do Caso Zaira foi cancelado no início da tarde desta terça-feira (3/6), após a defesa do réu Pedro Inácio ter abandonado o Plenário do Fórum Miguel Seabra Fagundes, em Natal. Com a saída da defesa, o Conselho de Sentença foi dissolvido e a sessão do júri deverá ser remarcada.