Caso Eliel: Júri popular acontece nesta terça, em Natal

O crime

Neste momento, Francisco de Assis Ferreira da Silva e Josemberg Alexandre da Silva, abordou os dois jovens. De acordo com a investigação da Polícia Civil, por acreditar ser um assalto, Eliel e Lucas jogaram seus pertences para dentro do condomínio e tentaram se esquivar. Do outro lado da rua, Ialamy Gonzaga, conhecido como Júnior Preto, autor dos disparos e vizinho de Lucas, estava de posse de uma pistola 9 mm e após ser acionado por Francisco e Josemberg, efetuou dois disparos, um contra Eliel e outro contra Lucas. Eliel, ainda correu por 110 metros tentando escapar, mas foi alcançado numa rua menos movimentada, sendo atingido por 9 disparos. Ialamy Gonzaga, o “Junior Preto”, Francisco de Assis Ferreira da Silva, o “Neném” e Josembergue Alexandre da Silva, o “Beberg” vão a júri popular.

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte julgará nesta terça-feira, 12, através do júri popular, os três réus acusados de matar Eliel Ferreira Cavalcante Jr, a época com 25 anos. O júri está marcado para ser realizado no Fórum Miguel Seabra Fagundes, em Natal. A pedido da defesa dos réus, sob a justificativa que a população da cidade estaria influenciada em razão da forte comoção provocada pelos crimes, o julgamento foi transferido para a capital. Lucas, que sobreviveu ao atentado, sofre de estresse pós-traumático e faz acompanhamento psicológico e psiquiátrico. Já a família de Eliel teve que se mudar da cidade.O crime aconteceu em Mossoró, no dia 09 de abril de 2022. Eliel Ferreira Cavalcante Júnior, estava com seu namorado, Lucas Emanoel Pereira, na calçada do condomínio em que Lucas morava, no bairro Boa Vista.