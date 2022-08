Casal é executado a tiros dentro de carro e criança é achada às margens de rodovia no interior do RN

Segundo a PM, o crime aconteceu por volta das 13h próximo à comunidade de Pedrinhas. O casal teria sido perseguido e executado com vários tiros de escopeta calibre 12, entre outros tipos de armas de fogo. Várias marcas de tiros ficaram no veículo.

As vítimas não foram oficialmente identificadas até a última atualização desta matéria. Segundo a PM, o homem estava no banco de motorista e a mulher ao lado no banco de passageiro.

“A criança vinha na cadeirinha, no banco de trás. A gente acredita que eles (criminosos) não viram que tinha uma criança no banco de trás. Graças a Deus, ela escapou ilesa. Acredito que eles, depois que mataram os dois, se aproximaram do veículo, viram essa criança no banco de trás e tiraram ela. Quando a viatura chegou ao local a criança estava do lado do carro, sem ninguém por perto”, afirmou o tenente-coronel Maximiliano.