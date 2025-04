Casal é encontrado carbonizado dentro de carro em Mossoró

Dois corpos carbonizados foram encontrados dentro um carro incendiados durante a noite de terça-feira 1º em Mossoró, região Oeste do Rio Grande do Norte. De acordo com informações do 2º Batalhão da Polícia Militar, em razão do estado dos corpos, não foi possível realizar identificação imediata das vítimas.

De acordo com informações policiais, na noite de segunda-feira 31, o 2º Batalhão de Polícia Militar do Rio Grande do Norte foi informado sobre o desaparecimento de um veículo modelo Volkswagen Golf, de cor prata, supostamente com duas pessoas em seu interior, um homem e uma mulher, nas imediações do bairro Abolição.

As equipes realizaram buscas em toda a região, que seguiram até a noite da terça-feira 2, quando a guarnição da Base Maisa recebeu informações sobre a existência de um veículo incendiado em uma área de difícil acesso, localizada em um assentamento na zona rural de Mossoró, nas proximidades da divisa com o estado do Ceará.

Foi constatado que havia dois corpos carbonizados dentro do automóvel, com as mesmas características do veículo sumido. Em razão do estado dos corpos, não foi possível realizar identificação imediata das vítimas.

A área foi devidamente isolada pela Polícia Militar, que permaneceu no local até a chegada das equipes da Polícia Civil e do ITEP, responsáveis pelos procedimentos investigativos e periciais, respectivamente. As investigações sobre o caso estão a cargo da Polícia Civil.