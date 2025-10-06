Casa de vereadora é alvo de tiros em atentado no interior do RN

Caso aconteceu na madrugada desta segunda-feira (6) em Caraúbas e não deixou feridos. Criminosos fugiram.

Por Inter TV Costa Branca

06/10/2025 13h47 Atualizado há 2 horas

A casa e uma clínica de uma vereadora foram alvos de um atentado criminoso na madrugada desta segunda-feira (6) em Caraúbas, no Oeste potiguar. Dois homens pararam uma moto em frente aos imóveis e dispararam vários tiros de arma de fogo. Ninguém ficou ferido.

O caso aconteceu na residência da vereadora Francisca Leite de Medeiros Alves, conhecida politicamente como Titica de Lúcio (MDB).

A parlamentar registrou um boletim de ocorrência sobre o caso e disse que nunca havia recebido qualquer ameaça.

De acordo com a Polícia Militar, por volta da 1h da madrugada, dois homens chegaram à Rua João Gomes de Oliveira, no centro da cidade, em uma moto modelo Bros.

O crime foi registrado por câmeras de segurança. Os dois criminosos desceram da motocicleta, um deles chutou um portão, e juntos dispararam mais de 15 tiros de arma de fogo contra os imóveis, que ficam lado a lado. Eles fugiram logo em seguida.

Os tiros deixaram marcas no portão da casa e na porta de vidro da clínica. Segundo a parlamentar, um carro que estava na garagem também foi atingido.

A vereadora relatou que estava em casa com a família no momento do ataque e que todos foram surpreendidos pelo barulho.

A Polícia Militar foi acionada, fez patrulhamento na região, mas nenhum suspeito foi localizado. No local, foram encontradas cápsulas de pistola calibre .40 no local.

O caso será investigado pela Polícia Civil.