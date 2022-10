Carroceiro é assassinado a tiros e suspeito dos disparos foge a pé em Mossoró

Um carroceiro de 45 anos de idade foi morto a tiros na tarde desta sexta-feira (14) no meio da rua no bairro Belo Horizonte, em Mossoró, na Região Oeste do Rio Grande do Norte.

De acordo com 2º Batalhão da Polícia Militar, a vítima foi alvo de quatro disparos de um homem que passava em uma moto pela rua. Após os tiros, o suspeito abandonou o veículo e fugiu a pé. O crime aconteceu por volta das 16h.

A vítima estava sentada em cima da carroça no momento dos disparos. A reportagem não conseguiu a identificação da vítima até a atualização mais recente desta reportagem.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas a vítima morreu ainda no local, antes de receber o atendimento. O Instituto Técnico-científico de Perícia (Itep) fez o recolhimento do corpo para necrópsia e a Polícia Civil vai investigar o caso.

G1 RN