Carro Fumacê contemplará mais sete bairros e uma comunidade na Zona Rural

A Prefeitura de Mossoró divulgou os novos bairros contemplados pelo serviço do Carro Fumacê. Nesta etapa serão realizados quatro ciclos, entre os dias 4 e 23 de junho. A de aplicação de inseticida contará com a atuação de quatro veículos, além de um reserva. O serviço é realizado pelo departamento de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, em conjunto com a Secretaria Estadual de Saúde Pública (SESAP).

Além do Alto de São Manuel e Planalto 13 de Maio, iniciados ontem, o Carro Fumacê circulará nas ruas do Bom Jesus, Alto da Conceição, Alto do Sumaré, Rincão, Alto da Conceição, e em Passagem de Pedra (comunidade localizada na Zona Rural de Mossoró).

O Supervisor Geral dos Agentes de Endemias, Sandro Elias, explica que devido os bairros Alto do Sumaré e Rincão, possuírem uma área muito extensa, a cobertura será feita parcialmente nas regiões desses bairros com maior número de notificações registradas.

“O Carro Fumacê é mais uma medida de combate ao mosquito transmissor de arboviroses, como dengue, zika vírus e chicungunya. No entanto, é importante ressaltar que a ação não reduz a necessidade de eliminar possíveis criadouros, em recipientes que acumulam água. Por isso a importância de cada morador estar atento, verificando sempre o seu quintal e eliminando objetos que podem acumular água, como garrafas, pneus, tampinhas, copos descartáveis, além de cobrir reservatórios como cisternas, caixas de água, toneis, bacias e baldes”, alerta.

Nos bairros contemplados, os quatro ciclos serão realizados respeitando um intervalo de quatro dias entre cada ciclo. E o Carro Fumacê passará entre as 4h30 e as 7h e das 16h30 às 19h.

Prefeitura de Mossoró