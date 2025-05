Carro é encontrado pendurado na passarela do Forte dos Reis Magos em Natal

Um carro amanheceu “pendurado” na passarela do Forte dos Reis Magos, em Natal, na manhã desta sexta-feira (9). Segundo a Polícia Militar, o condutor ainda não foi localizado.

De acordo com a PM, os policiais que faziam guarda na área interna do forte ouviram um forte barulho durante a madrugada e, ao vistoriarem a área externa, encontraram o carro caído.

Ainda de acordo com a polícia, ao chegarem ao local onde o carro caiu os militares já não encontraram ninguém.

Ao g1, a Fundação José Augusto, responsável pela administração da fortificação histórica, informou que o acidente foi causado por um “infrator” que dirigiu o carro pela passarela usada por natalenses e turistas para ter acesso à construção.

“O caso está sendo tratado pelas autoridades competentes de trânsito”, informou a entidade estadual responsável pela administração da construção histórica.

Segundo a polícia, o carro pertence a uma locadora de veículos que presta serviços a uma outra empresa.

Os policiais buscam descobrir quem conduzia o veículo e se havia outras pessoas no carro, no momento do acidente.

O que é o forte?

O forte dos Reis Magos é uma edificação militar histórica, construída no formato de uma estrela de cinco pontas e um dos primeiros marcos de Natal. A estrutura começou a ser erguida em 1598, no dia 6 de janeiro, Dia de Reis.

O objetivo do forte era defender a boca da barra do Rio Potengi e estabelecer o domínio dos portugueses no litoral brasileiro.

Tombado em 1949, o Forte esteve sob administração da FJA até 2013, quando passou para o IPHAN. Em maio de 2017, o Forte retornou à gestão do governo do estado com uma cessão inicial de 20 anos