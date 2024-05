Carro é arrastado por trem ao tentar atravessar linha férrea na Zona Leste de Natal

Um carro foi atingido e arrastado por cerca de 100 metros por um trem na tarde desta segunda-feira (13) na comunidade Passo da Pátria, na Zona Leste de Natal.

Segundo a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o motorista do carro chegou a ficar inconsciente após a colisão, mas não apresentava nenhum tipo de fratura.

📳Participe do canal do g1 RN no WhatsApp

De acordo com moradores da comunidade que presenciaram o acidente, o carro tentava atravessar na pasagem de nível da linha férrea, que é o lugar correto para travessia, mas não percebeu a chegada do trem.

Algumas testemunhas disseram, inclusive, que dois trens – em sentidos opostos – passavam no momento da colisão, o que pode ter confundido o motorista do veículo.

“O trem vinha buzinando quando o cara atravessou. O carro que atravessou na frente do trem… Não deu tempo. O trem não para rápido. O trem tentou se segurar, mas não deu não”, contou o morador Jaime Oliveira, que presenciou o acidente.

O motorista do carro estava atuando como motorista por aplicativo, explicou um irmão dele que foi até ao local.

O médico Walker Ferreira, que o atendeu o motorista na ambulância, explicou que ele sofreu um “traumatismo craniano moderado”.

“Ele perdeu a consciência momentaneamente, porém está confuso, fazendo perguntas repetidas. A gente só vai avaliar mais profudnamente fazendo a tomografia”, explicou.

“O corpo está integro. Foi mais na cabeça mesmo. Ele está consciente, mas confuso, dando informações precisas sobre a identidade dele, porém repetindo perguntas”, completou.