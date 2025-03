Carro da Secretaria de Saúde de Assu é apreendido com drogas no PR; prefeitura descobriu ‘sumiço’ do veículo após ação da polícia

Um carro da Secretaria Municipal de Saúde de Assu, no Oeste do Rio Grande do Norte, foi apreendido com drogas no Paraná, estado da região Sul do país, na última sexta-feira (7). Somente após a operação da polícia, a prefeitura constatou que o veículo não estava na garagem do município desde novembro de 2024.

A operação foi conduzida pela Polícia Civil da Paraíba com apoio de forças de segurança do Paraná. As investigações sobre a organização criminosa começaram em dezembro do ano passado e, durante o monitoramento dos suspeitos, a polícia identificou o uso do veículo oficial da Secretaria de Saúde de Assú.

A polícia informou que o carro já havia sido visto circulando em território paraibano antes de ser interceptado no Paraná. O veículo modelo Gol de cor branca foi localizado na residência de um traficante em Foz do Iguaçu. Além das drogas encontradas no interior do carro, foram apreendidas armas e outros materiais ilícitos na casa.

Na operação, foram apreendidos mais de 250 kg de maconha, além de um fuzil, uma espingarda calibre 12, munições e um bloqueador de sinal. Durante a ação, o homem apontado como chefe da organização criminosa, responsável pelo fornecimento das drogas, foi preso. Outros dois homens do Rio Grande do Norte também foram detidos em um automóvel HB20.