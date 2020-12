Carro capota após colisão no bairro Santo Antônio

Na manhã desta quinta-feira, 10, uma colisão resultou no capotamento de um veículo, em Mossoró, região Oeste do Rio Grande do Norte.

O acidente aconteceu por volta das 7h, no cruzamento das avenidas Alberto Maranhão e Prudente de Morais, no bairro Santo Antônio.

O motorista do carro, um idoso de 73 anos, não sofreu ferimentos graves. O condutor do outro veículo fugiu do local.