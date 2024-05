Carreira: benefícios dos esportes para o desenvolvimento profissional

No turbilhão da rotina de trabalho e cercado pelo estresse, encontrar uma forma de liberar as tensões acumuladas após o expediente de trabalho ou aos fins de semana é essencial para o bem-estar. É nesse sentido que o esporte surge como uma solução poderosa, oferecendo diversos benefícios para a saúde do corpo e mental, melhora na qualidade de vida e desenvolvimento de novas habilidades.

Conforme os dados da Associação Nacional de Medicina do Trabalho (ANMT), cerca de 30% dos trabalhadores brasileiros sofrem com a síndrome de burnout, ou seja, com o esgotamento físico e mental provocado pelo excesso de trabalho. Uma segunda pesquisa, realizada pela International Stress Management Association (ISMA), revela que o Brasil é o segundo país do mundo com mais casos, ficando atrás apenas do Japão.

É através da prática de esportes e atividade física que o hormônio da serotonina será liberado ao cérebro, e, consequentemente, com a redução do estresse, o indivíduo sente-se motivado, concentrado e com mais energia para encarar os desafios do âmbito profissional.

Entenda quais são os benefícios do esporte para sua carreira

Para ter resultados satisfatórios em qualquer área da vida, é imprescindível ter foco e disciplina para alcançar os objetivos planejados. Estar totalmente imerso no ambiente de trabalho, aproveitar melhor os momentos e potencializar a produtividade durante o expediente é o que mais se aprende ao praticar algum esporte. Ainda que seja recreativo, os valores serão aplicados no fluxo e nas etapas de trabalho.

Outro comportamento também percebido a partir da prática de esportes e atividades físicas é o senso de liderança. Geralmente, esportes coletivos são modalidades que costumam treinar e competir em grupo; assim, exigem trabalho em equipe e a capacidade de ser líder. O envolvimento com o esporte facilita desenvolver essa competência no ambiente de trabalho, além da postura, que se torna mais incisiva.

Ainda contextualizando sobre o desenvolvimento profissional através do esporte, destaca-se a tomada de decisões; com o alívio do estresse e uma vida mais equilibrada, há reflexos positivos no momento em que for necessário criar estratégias e soluções. Com a mente mais calma, a tomada de decisões se faz mais consciente, eliminando o lado impulsivo ao agir de forma assertiva ao contornar imprevistos.

Conheça alguns esportes indicados para empresários e gestores

Um dos esportes mais populares do planeta, o futebol proporciona inúmeros privilégios para a saúde física, como perda de peso e fortalecimento dos músculos, previne doenças respiratórias e emocionais como ansiedade e depressão, enquanto aumenta o foco, a concentração e impacta positivamente na sociabilidade e no trabalho em equipe.

No airsoft, o corpo produz adrenalina e endorfina, responsáveis por estimular a sensação de bem-estar no organismo, fazendo do esporte uma ótima alternativa para aliviar tensões. Desenvolve também o pensamento rápido e controle das emoções; quem é fã do esporte pode buscar por equipamentos próprios, como a pistola GBB, e praticar com mais frequência.

Por fim, as artes marciais conseguem trabalhar aspectos físicos e mentais, condicionamento físico, flexibilidade, postura, respiração e coordenação motora. A chave são os ganhos em disciplina, engajamento, respeito a hierarquia e desenvolvimento da persistência.