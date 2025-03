Carnaval tem queda de 50,6% nos roubos de celulares e 54,8% nos crimes em via pública no RN

O balanço da segurança durante o Carnaval de 2025 no Rio Grande do Norte apontou redução nos índices de criminalidade, com destaque para a queda nos roubos e furtos de celulares, veículos e assaltos em via pública. Os dados são da Operação Carnaval, divulgados na manhã desta quinta-feira (6) pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Sesed).

A incidência de roubos de celulares apresentou uma redução de 50,6% em relação ao Carnaval do ano passado. Em 2024, foram registrados 83 casos desse tipo de crime, enquanto em 2025 o número caiu para 41. A diminuição também foi observada nos furtos de aparelhos, com queda de 25,2%, passando de 210 casos para 157. Segundo autoridades de segurança, a intensificação das abordagens policiais e a presença ostensiva da PM nas áreas de maior fluxo de foliões foram determinantes para essa redução.

O balanço também indicou uma redução nos roubos em via pública, que caíram 54,8% no período carnavalesco. Em 2024, foram contabilizados 84 registros desse crime, contra 38 em 2025. A polícia atribui o resultado à maior integração entre as forças de segurança, como Polícia Militar, Civil e Corpo de Bombeiros, além da ampliação do monitoramento nos pontos de festa.

Durante os dias de festa, 9.404 pessoas foram abordadas, assim como 8.359 veículos. Além disso, um homicídio foi registrado em área de Carnaval, na cidade de Pendências, e uma arma de fogo foi apreendida.