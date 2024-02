Carnaval no RN movimenta mais de R$ 500 milhões

O carnaval é um dos períodos mais fortes para a economia do país. Agitando diversos setores – que vão desde a cultura à gastronomia – a folia movimentou, em 2023, mais de R$ 8 bilhões em todo o Brasil, de acordo com dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

Somente no Rio Grande do Norte, o carnaval incrementa mais de R$ 500 milhões na economia anualmente, conforme números divulgados pelo Instituto Fecomércio RN. No setor de restaurantes e alimentação fora do lar, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) projeta um faturamento até 15% superior ao registrado no ano passado.

O período carnavalesco é especialmente importante para os microempreendedores individuais (MEIs) e as micro e pequenas empresas (MPEs). Além de ser uma oportunidade de crescimento no faturamento, muitos negócios só funcionam durante o período de festas.

De acordo com uma pesquisa realizada pelo Sebrae entre empreendedores que pretendem ampliar seus ganhos durante o carnaval deste ano, 40% dos entrevistados são microempreendedores individuais.