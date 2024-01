Carnaval em Natal reúne 23 atrações nacionais e 151 potiguares

A partir da quinta-feira (8) da próxima semana, Natal terá uma edição de Carnaval como nunca antes vista. Organizado pela Prefeitura do Natal, o Carnaval 2024 tem 7 Polos e 12 palcos distribuídos em todas as regiões da cidade, com vasta e eclética programação musical reunindo 23 atrações nacionais e 151 potiguares.

A abertura oficial acontece na quinta-feira, dia 8, no Polo Petrópolis (lateral do Palácio dos Esportes). A Banda Independente da Ribeira será a homenageada do Carnaval em Natal 2024, pelo seu legado de luta em defesa da preservação da folia de rua.

Um cortejo cultural reunindo diversas manifestações percorre o bairro de Petrópolis com desfiles e apresentações do Maracatu Nação Deveras (PE), Nação Zamberacatu, Coco Juremado; Folia de Rua; Afoxé Estrela da Manhã; Grupo Batuquedô; Ladrões de Sorriso; Ciranda do Monte; Batuque de Mulheres; Ale du Black; Congo de Calçola; Extreme B. Girls; Grupo Junino Rei do Baião; Zambê; Frevo do Xico; Percussão Camarão; Araruna; Pastoril Cabeceiras; Trupe Traquiná e Carnaval sem Machismo.

No palco as atrações musicais começam às 18h com Valéria Oliveira, na sequência tem Lia de Itamaracá (PE) às 19h30 e banda Dugiba com Spok (21h). Elba Ramalho sobe ao palco às 23h.

ATRAÇÕES NACIONAIS

O Carnaval em Natal 2024 reúne atrações nacionais distribuídas em Polos que atendem as quatro regiões da cidade. Os artistas potiguares selecionados através de Editais também se apresentam nestes Polos e dão um toque especial à folia. No total, entre atrações de palcos, blocos, troças e demais modalidades, mais de mil artistas circulam pelo Carnaval.

Artistas como Maracatu Nação Deveras, Lia de Itamaracá, Elba Ramalho, Spok, Carlinhos Brown, Roberta Sá, Chico César, Academia da Berlinda, Almir Rouche, Fundo de Quintal, Ricardo Chaves, Alexandre Pires, Geraldo Azevedo, Olodum, Paralamas, Circuito Musical, Fantasmão, Sergynho Pimenta, Grafith, MonoBloco, Juliana Linhares, Mc Soffia, Fafá de Belém, Cavaleiros do Forró e MV Bill estão confirmados nos 7 Polos espalhados pela cidade.

ATRAÇÕES POTIGUARES

Os artistas potiguares totalizam mais de 80% da grade do Carnaval em Natal. Do Forró ao Rock, passando pelo reggae e samba, 151 atrações de palcos estão escaladas, entre elas: Nara Costa, Cida Lobo, Rosas na Cartola, Kanelinha, Bruno Stein, Larissa Costa, Analuh Soares, Sueldo Soaress, Krhystal, Skarimbó, Frevo do Xico, Perfume de Gardênia, Debinha Ramos, Priscila Braw, Priscila Freire, Luizinho Nobre, Rafael Almeida, Fadja Lorena, Yrahn Barreto, Josi Ribeiro, Banda Detroit, Pedro Lucas, Leão Neto, Gianini Alencar, Paulo Cunha, Thabata, Érika Silva, Edja Alves, Banda Feras, Carmem Pradella, Batuque de Mulheres, Tornado do Samba, Sax In The House, Edu Ventura, Dani Negro, Asé Delas, Vic Kabulosa, Potyguara bardo e muitos mais se apresentam também nos Polos e Palcos espalhados pelas quatro regiões da cidade.

O Carnaval em Natal reúne um trabalho em conjunto de diversas secretarias municipais e recursos oriundos de editais e seleções públicas, emendas parlamentares e Lei Djalma Maranhão.