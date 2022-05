Carnatal não será mais da Destaque; Donos confirmam venda parcial da micareta considerada a maior do Brasil

A Destaque está vendendo o Carnatal. A negociação milionária está movimento o mundo do show business do Nordeste. Informações oficiais revelam que Xandy Avião e a Luan Promoções serão os novos donos da maior micareta fora de época do Brasil.

Na próxima quarta-feira, haverá uma reunião com a Luan Promoções, que definirá percentuais dessa sociedade. “O Carnatal ficará ainda maior”, disse Paulinho Freire, um dos sócios do evento.

Em Nota, a Destaque Promoções informa que ampliou o número de parceiros para a realização do Carnatal. Na 31ª edição do evento, prevista para a segunda semana de dezembro, terá a empresas Vybbe (produtora de Xand Avião) e Luan Promoções na correalização do Carnatal.

Com informações do site de Juliana Cely