A entrega dos abadás do Carnatal 2025 será iniciada na quinta-feira (4), no Centro de Convenções de Natal. A 34ª edição da micareta será realizada de sexta (5) a domingo (7), no Largo da Arena das Dunas, com 16 atrações, 36 horas de festa e com expectativa de receber mais de 125 mil pessoas.

Quem garantiu a meia-social deverá levar 2 kg de alimento no momento da troca do abadá. A organização informa ainda que para a retirada de abadás de terceiros é necessária uma procuração (veja modelo). Destaca ainda que para retirar o abadá do Camarote Dkol, o folião deve ter o seu cadastro facial em evenyx.com ativado.

Carnatal: entrega dos abadás começa na quinta-feira (4)

Retirada será feita no Centro de Convenções de Natal e na bilheteria da Arena das Dunas, durante os três dias do evento.

Por g1 RN

30/11/2025 10h39 Atualizado há 9 horas

Carnatal 2025 deve movimentar mais de R$ 112 milhões

Carnatal: entrega dos abadás começa na quinta-feira (4) — Foto: Divulgação

Veja datas, horários e locais para retirada de abadás

Quinta-feira (4) – 10h às 20h (Centro de Convenções)

Sexta-feira (5) – 9h às 17h (Centro de Convenções); a partir das 17h (bilheteria Arena das Dunas)

Sábado (6) – 9h às 17h (Centro de Convenções); a partir das 17h (bilheteria Arena das Dunas)

Domingo (7) – a partir das 12h (bilheteria Arena das Dunas)

Não há mais abadás à venda dos blocos Vumbora Sábado (Bell Marques), Largadinho (Claudia Leitte) e Euforia (Ivete Sangalo).

Reconhecimento facial

O Carnatal implementou nesta edição o reconhecimento facial como método de entrada no Camarote Skol, em medida que busca ampliar a segurança e o controle no evento. O folião vai ter acesso ao espaço com a camiseta do camarote e o reconhecimento facial feito na entrada do evento.

Para isso, ele precisa criar uma conta no site Evenyx e preencher os dados e realizar o cadastro facial. É importante que esse procedimento seja feito antes da retirada da camiseta do camarote no dia da entrega. Cada CPF só pode estar vinculado a apenas uma camiseta do camarote. Após a retirada da camiseta do camarote na entrega, não será possível alteração ou mudança para terceiros.

A adoção de biometria facial em grandes eventos representa avanço na gestão de acesso e segurança. A tecnologia permite identificação instantânea, reduz filas e dificulta fraudes como uso de ingressos falsificados ou transferidos irregularmente.