Carlos Zens lança projeto “Caminhos do Som” nesta quinta-feira

O universo sonoro das composições de Carlos Zens agora chega às plataformas digitais de música através do projeto “Caminhos do Som”, com o apoio da Economia Criativa do SEBRAE/RN. E, para comemorar essa nova etapa, nesta quinta-feira (12) acontece um lançamento todo especial, na Cervejaria Ponta Negra, a partir das 19h. O evento é híbrido, com transmissão ao vivo pelo Instagram e YouTube: Carlos Zens.

Os diversos ritmos que permeiam o trabalho do compositor, cantor e educador potiguar podem ser ouvidos agora nas principais plataformas de streaming. Os quatro CD’s disponíveis são: Fuxico de Feira, Arapuá no Cabelo, Ouvindo o Coração e Pescador de Sons do Brasil. Basta ter o aplicativo de sua preferência, adicionar à sua playlist e ouvir quantas vezes quiser.

Entre coco, ciranda, baião, xaxado, xote, chorinho, samba e valsa, a cultura popular está presente desde o ritmo à composição. Mas se quiser ouvir um lado mais introspectivo, instrumental e erudito também tem. Cada um dos trabalhos disponíveis extrai o melhor do “tocador de flauta”.

Carlos Zens

Carlos Zens é potiguar, nascido em Natal-RN, onde sua infância e musicalidade desabrochou. Menino inquieto, engraçado, alegre e espirituoso, Zens é cria dos tradicionais bairros de Santos Reis e Rocas, tendo vista para o Rio Potengi e a Praia do Forte dos Reis Magos. Imerso sempre na música, constrói uma trajetória com maestria desde os 19 anos. “Nasceu para tocar flauta”, como diz o flautista Frances Jeans Noel Saghaard. E fez disso sua profissão e expressão de vida.

Suas composições trilha a pesquisa sobre a música popular brasileira e promove a fusão entre o erudito e elementos tradicionais de manifestações da cultura popular. Herdou dos grandes mestres as influências da música erudita como também pela sua formação acadêmica, voltado para a FLAUTA BRASILEIRA de: Joaquim Callado, Patápio Silva, Pixinguinha, Benedito Lacerda, Altamiro Carrilho, Zé da Flauta e Sando ex-Quinteto Violado, trazendo sempre componentes marcantes dos ritmos e melodias do povo brasileiro.

O contato com o Mestre do Boi de Reis (Manoel Marinheiro-RN); Mestre Marcos (Capoeira de Angola); Mestre Bule Bule (Chulas-BA); a cirandeira Lia de Itamaracá (PE); dos rabequeiros Cícero Carlos e Mestre Paulo da Rabeca (RN); o repentista (Sebastião Dias-RN); do teatro de bonecos do João Redondo (Chico Daniel-RN) e o mestre da sanfona e compositor, Dominguinhos; os mestres do Pife como Sebastião Biano (SP); os Irmãos Aniceto (CE); a Banda de Pífanos (Caruaru-PE), e Zabé da Loca (PB), tem sido um referencial para a sua produção como intérprete, compositor e professor de música.

Zens é flautista da Banda Sinfônica da cidade do Natal/RN e músico da Banda “Atmadas”- Word Music. No campo da educação/cultura/social como extensão de sua atuação musical como professor de flauta e pífano, ministra Workshop, oficinas e Palestra sonora nas instituições: Projeto Conexão Felipe Camarão, Instituto Waldemar de Almeida no Vira Vida-SESI-RN (Natal).