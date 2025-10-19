Carlos Miguel será titular do Palmeiras contra o Flamengo no Brasileirão

CNN Brasil

O Palmeiras contará com uma novidade importante para o confronto deste domingo (19) contra o Flamengo, às 16h (de Brasília), no Maracanã.

Trata-se de Carlos Miguel, goleiro que ganhou a concorrência com Marcelo Lomba e vai começar a partida decisiva contra o Rubro-Negro no time titular.

Com Weverton fora do jogo por conta de uma lesão na mão direita, Carlos Miguel jogará pela primeira vez com a camisa do Alviverde.

A estreia vai acontecer em uma partida que tem peso decisivo na reta final do Brasileirão. O Verdão lidera com 61 pontos, três a mais que o Flamengo, segundo colocado.

Carlos Miguel afirma que está concentrado e confiante para o desafio.

“É um momento muito especial pra mim. Tenho trabalhado todos os dias esperando pela minha chance e ela chegou num jogo grande, num momento importante da temporada. Sei da responsabilidade que é defender o Palmeiras, ainda mais num confronto como esse, mas estou preparado. Vou fazer o que sempre fiz: jogar com seriedade, foco e respeito à camisa. É hora de ajudar o time e retribuir a confiança de todo mundo que acreditou em mim”, disse o goleiro, por meio de sua assessoria.

Com 2,04m de altura, Carlos Miguel chegou ao Palmeiras em agosto deste ano.

Na segunda posição da tabela, com 58 pontos, o Rubro-Negro conta com a força de sua torcida para buscar a vitória e encostar no líder do Brasileiro.

Já o Palmeiras, com 61 pontos, quer a vitória fora de casa para abrir seis pontos em relação ao time carioca e se distanciar ainda mais na ponta da tabela.

As duas equipes chegam embaladas após vitórias importantes na última rodada. O Flamengo venceu o Botafogo por 3 a 0 no clássico carioca, enquanto o time comandado por Abel Ferreira goleou o Red Bull Bragantino por 5 a 1.

O confronto entre as duas equipes terá transmissão da TV Globo, SporTV, Premiere e Ge TV, além do tempo real do CNN Esportes.

Onde assistir a Flamengo x Palmeiras

TV: Premiere, Globo e SporTV

Premiere, Globo e SporTV Streaming: Ge TV (YouTube)

Ge TV (YouTube) Tempo real: CNN Esportes

Ficha técnica de Flamengo x Palmeiras