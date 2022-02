Carlos Eduardo deverá fechar aliança com Fátima Bezerra

A decisão da governadora em apoiar o ex-prefeito de Natal Carlos Eduardo Alves (PDT) tem sido motivo de desgaste dentro do próprio partido dos trabalhadores. Entretanto, a aliança está prestes a ser oficializada, conforme afirmou nesta segunda-feira (21), em entrevista à 98 FM, o ex-prefeito de Natal.

Segundo o ex-prefeito, para o fechamento da aliança falta apenas o PT encerrar as discussões internas para que o anúncio seja feito. Como presidente regional do PDT, Carlos Eduardo não terá dificuldades em relação à legenda, mas disse que também debaterá o assunto internamente no PDT nos próximos dias.

“Isso tem etapas. O PT tem a questão das discussões internas. Essa é uma prática deles, essa democracia interna. Hoje conversei com a governadora e ela está concluindo as conversas. Ela tem que consultar todos os segmentos, as forças políticas que compõem o PT. Depois desse processo, acredito nós podemos fazer uma aliança”, disse Carlos Eduardo.

O ex-prefeito lembrou que vem mantendo conversas com o PT desde o ano passado e que se aproximou de Fátima Bezerra após ser “ignorado” pela oposição. “Aprofundei minhas conversas com o PT, com a governadora Fátima Bezerra, e estamos em vias de fecharmos uma aliança”, registrou.