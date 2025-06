Carla Zambelli pode ser presa a qualquer momento, diz embaixador brasileiro na Itália

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) pode ser presa a qualquer momento na Itália, segundo o embaixador brasileiro no país, Renato Mosca.

“Evidente que há uma mobilização para deter deputada porque ela está na lista de difusão vermelha da Interpol. As autoridades judiciais italianas acataram o pedido e, hoje, ela poderá ser presa a qualquer momento”, disse em entrevista ao Estúdio i.

Segundo ele, desde o momento em que as autoridades italianas validaram o pedido da inclusão na lista vermelha da Interpol, o paradeiro da deputada, considerada foragida da Justiça brasileira, tem sido buscado.

“As forças policiais italianas estão trabalhando na investigação e na localização dessa foragida para efetuar a prisão”.

Mosca explica que não há uma operação ou mandado de busca e apreensão. Segundo as leis italianas, afirma o embaixador, “ela não pode ser presa dentro do que é considerado um domicílio dela”, como uma casa ou um hotel. “Mas há um mandado de prisão provisória para fins extradicionais que é o mandado a partir do pedido da Interpol solicitado pelo governo brasileiro que foi referendado pelas autoridades judiciais italianas.”

“Ela pode ser presa em qualquer lugar que não seja inviolável, como a residência dela.”

Constituição italiana permite extradição de Zambelli

O embaixador afirma que a constituição italiana prevê a extradição de brasileiros com nacionalidade italiana (ítalo-brasileiros) por meio de um tratado entre Brasil e Itália. “Nossa cooperação [entre Brasil e Itália] penal e jurídica é muito eficaz. Temos, hoje, 14 pedidos de extradição de brasileiros, sendo que quatro deles são ítalo-brasileiros. Em 2025 tivemos a extradição de um ítalo-brasileiro”, afirma.

“Não há impeditivo [de extradição de um ítalo-brasileiro], mas é uma decisão soberana e autônoma da justiça e do governo italiano. Mas a constituição do país não veda totalmente a extradição, tanto que há jurisprudência.”

O pedido de extradição foi formalizado e encaminhado ao governo italiano nesta quinta-feira (12) e, agora, a Itália cumpre a solicitação da Interpol de captura de uma foragida. Mosca explica que, com essa entrega, o pedido passa a tramitar imediatamente na justiça italiana.

“Como um processo extradicional é um processo jurídico e político, nesse momento estamos mobilizados com a polícia italiana na localização da deputada, na sua prisão. Posteriormente, o judiciario italiano fará a avaliação e ela terá amplio direito de defesa.

O tempo para a deputada ser extraditada, segundo o embaixador, pode levar menos de um ano.