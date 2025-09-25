Careca do INSS se nega a responder perguntas do relator da CPI e diz que suas empresas não têm ligação com fraudes

O empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”, negou nesta quinta-feira (25) que suas empresas tenham ligação com descontos irregulares em aposentadorias e pensões.

Em depoimento à CPI do INSS, Antunes afirmou que uma de suas empresas prestou serviços a associações investigadas pelas fraudes na Previdência, mas rejeitou qualquer responsabilidade por descontos indevidos.

Preso pela Polícia Federal no último dia 12, Antunes é apontado como um facilitador do esquema que desviou recursos de aposentados e pensionistas.

Os investigadores afirmam que empresas ligadas aa ele operaram como intermediárias financeiras de associações investigadas na fraude.

“Minha empresa sempre prestou serviço a associações, tendo como destinatário final o aposentado associado, mas sem ter qualquer ingerência ou responsabilidade sobre descontos incidentes em seus benefícios previdenciários”, disse o empresário.

O “Careca do INSS” sustentou que os descontos eram “realizados diretamente pelas associações”.

“A responsabilidade a ser apurada recai sobre as associações que eventualmente promoveram a inclusão dessas pessoas em seus quadros associativos e sem a devida anuência. Jamais sobre a minha empresa, que se limitava à prestação de serviços contratados por tais entidades”, declarou.

O empresário afirmou que nunca foi “responsável pelo recrutamento de associados” e que nunca exerceu “qualquer ingerência sobre inserção de dados no sistema do INSS”.

Preso pela PF, Antônio Carlos Camilo Antunes é apontado como um dos ‘principais mentores das fraudes’ na Previdência. Depoimento teve bate-boca entre advogado e parlamentar.

Por Kevin Lima, Vinícius Cassela, g1 — Brasília

25/09/2025 10h49 Atualizado há uma hora

Segundo ele, há provas de que sua empresa prestou serviços a aposentados e pensionistas que se associaram a entidades parceiras.

🔎Ele mencionou que apresentará material que indica que houve, por exemplo, emissão de apólices de seguros, clube de benefícios e plataforma de cursos.

Investigação da PF

Investigações da Polícia Federal apontam que associações e entidades desviaram dinheiro de beneficiários da Previdência a partir de cobranças mensais não autorizadas — os chamados descontos associativos.

De acordo com a PF, as entidades não tinham capacidade operacional para atender e oferecer recursos aos beneficiários prejudicados pelos descontos. Cadastros forjados também foram utilizados para validar os descontos.

O “Careca do INSS” afirmou que as acusações apresentadas contra ele têm o “intuito” difamá-lo e de “deturpar a realidade dos fatos”.

“Toda minha prosperidade é fruto de trabalho honesto e dedicado. Nunca possui patrimônio oriundo de roubo ou de qualquer prática ilícita. Tampouco ocultei bens no Brasil ou no exterior”, disse.

Ao ser questionado sobre o motivo pelo qual atuava como representante de associações investigadas, Antunes respondeu que apenas facilitava o acesso aos sistemas eletrônicos de documentos do governo federal.