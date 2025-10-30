Caravana Federativa reforça protagonismo do Governo do RN na articulação entre União e municípios

Sob o símbolo do diálogo, o Governo do Estado reafirmou seu protagonismo na articulação entre os entes federativos ao realizar, nesta quinta-feira (30), a abertura da 1ª Caravana Federativa Estadual, no campus avançado da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), em Assu.

O evento marcou o início de uma série de encontros regionais que irão percorrer todas as regiões do Estado, com o objetivo de aproximar governos federal, estadual e municipais, fortalecendo o diálogo, cooperação técnica e a execução de investimentos estratégicos do Novo PAC e de outras políticas públicas essenciais.

A governadora Fátima Bezerra conduziu a solenidade de abertura, destacando a importância da iniciativa como instrumento de integração e fortalecimento das capacidades locais de gestão. A Caravana Federativa oferece oficinas, painéis e atendimentos técnicos para apoiar as prefeituras no acesso a recursos, na execução de projetos e na melhoria da entrega de serviços públicos.