Caravana Federativa aproxima governo federal de municípios do RN

A primeira edição da Caravana Federativa no Rio Grande do Norte foi aberta nesta quinta-feira (4), no Centro de Convenções de Natal, com a presença da ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais (SRI) da Presidência da República, Gleisi Hoffmann, da governadora Fátima Bezerra e da ministra Márcia Lopes. O evento reúne representantes de ministérios e órgãos federais que oferecem serviços, informações e apoio técnico ao público.

Com encerramento previsto para esta sexta-feira (5), a Caravana oferece painéis, oficinas e workshops voltados para áreas como economia, habitação, saúde e segurança. Mais de 2,8 mil pessoas se inscreveram, incluindo prefeitos, prefeitas e vices, vereadores, além de lideranças sociais e representantes do Governo do Estado. O objetivo é aproximar os municípios das estruturas do Governo Federal, facilitando o acesso a programas, a resolução de pendências e a prestação de contas.