Caraúbas faz testagem em massa para detectar coronavírus

Secretaria de Saúde encerra primeira etapa da testagem em massa contra o Coronavírus em Caraúbas

O final de semana em Caraúbas foi marcado pela ação de testagem em massa contra o novo Coronavírus (Covid-19), por parte da Secretaria Municipal da Saúde, no bairro Sebastião Maltês.

Durante três dias foram feitos 238 testes pelos profissionais da Saúde que atuam na linha de frente no combate a pandemia. De acordo com o secretário de Saúde Kaisser Henrique, a ação foi muito proveitosa e de grande valia na contenção do avanço da pandemia.

“O prefeito Juninho Alves, preocupado em conter o avanço da Covid-19, movimentou toda equipe da linha de frente para realizarmos essa ação, que tem uma grande importância para a sociedade na contenção do avanço da pandemia. Outros bairros também irão receber a ação e com isso vamos combatendo o vírus e protegendo as pessoas”, explicou Kaisser Henrique.

Resultado

Resultado total geral de testados: 238 pessoas; positivos: 18 dos quais 14 já estão curados e quatro em tratamento.