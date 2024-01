Capital potiguar é a única cidade brasileira em ranking mundial como melhores destinos de natureza

Porta de entrada para as belezas do Rio Grande do Norte e seus atrativos naturais, Natal destaca-se como um dos melhores destinos de natureza em 2024. A cidade conquistou a posição exclusiva de única representante brasileira entre as 25 selecionadas pelo Travellers’ Choice 2024, no site de turismo TripAdvisor. Esse reconhecimento é resultado da votação de viajantes de diversas partes do mundo.

“É uma felicidade a premiação, pois reforça a importância do investimento no turismo em nosso Rio Grande do Norte. Estamos investindo em todas as regiões e Natal é a porta de entrada para a beleza, como bem destacou a premiação”, ressaltou a governadora Fátima Bezerra.

O Travellers’ Choice avalia a qualidade e a quantidade de avaliações e pontuações feitas pelos turistas, classificando as melhores acomodações, destinos, praias, atrações, restaurantes, companhias aéreas e experiências em categorias e regiões específicas.

Segundo a diretora presidente da Empresa Potiguar de Promoção Turística (Emprotur-RN), Roberta Duarte, o destaque da capital do Rio Grande do Norte como único destino brasileiro só mostra o quanto as belezas naturais potiguares são grandes atrativos para todos os turistas. “É gratificante presenciar o reconhecimento da capital potiguar como um dos melhores destinos de natureza do mundo. O fácil acesso às maravilhas naturais do Rio Grande do Norte, que incluem o maior cajueiro do mundo, as imponentes dunas de Genipabú, as deslumbrantes falésias de Pipa e os fascinantes corais de Maracajaú, é um fator que, de acordo com o Tripadvisor, fortaleceu a escolha de Natal, que foi a única cidade brasileira entre as 25 selecionadas”, ressaltou.

Natal divide a lista com destinos como Catmandu (Nepal), Kauai (Havaí), Grand Cayman (Ilhas Cayman) e Guadalupe (Caribe). Confira abaixo lista completa:

1. Catmandu (Nepal)

2. Halong Bay (Vietnã)

3. Hurghada (Egito)

4. Maurício (Ilhas Maurício)

5. Lombok (Indonésia)

6. Kauai (Havaí)

7. Zanzibar (Tanzânia)

8. Grand Cayman (Ilhas Cayman)

9. Guadalupe (Caribe)

10. Parque Nacional de Kruger (África do Sul)

11. Martinica (Caribe)

12. Wadi Rum (Jordânia)

13. Lanzarote (Espanha)

14. Merzouga (Marrocos)

15. Roatan (Honduras)

16. Kochi (Índia)

17. Cozumel (México)

18. Ambergris Caye (Belize)

19. Barbados (Caribe)

20. Natal (Brasil)

21. St. John (Caribe)

22. Quepos (Costa Rica)

23. Tangalle (Sri Lanka)

24. Fethiye (Turquia)

25. Parque Nacional de Snowdonia (Pais de Gales)