Cantora Brisa Star e banda sofrem acidente de ônibus em rodovia no Ceará

Um ônibus com a cantora Brisa Star e banda sofreu um acidente na noite de domingo (25) na volta de agenda de shows. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo saiu da pista por volta de 20:25, no km 428 da BR-116, em Ipaumirim, no Ceará.

Os policiais rodoviários federais constataram que chovia no local no momento do acidente e que o motorista perdeu o controle do veículo, saindo da pista em uma rotatória.

Ao menos 15 pessoas ficaram feridas, sem registro de mortes, segundo a PRF.