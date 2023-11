Cantor potiguar Zé Sanfoneiro morre em Natal

O cantor Zé Sanfoneiro faleceu, nesta quarta-feira (8), aos 62 anos, vítima de câncer. Ele estava internado em um hospital de Natal e não resistiu às complicações de uma cirurgia realizada na última terça-feira (7).

De acordo com o filho e também cantor, Zé Filho, o enterro do pai deve acontecer em Angicos, na cidade natal do artista, região Central do Rio Grande do Norte.

“Zé Sanfoneiro foi mais do que uma figura icônica da música local e regional; ele foi uma inspiração para todos nós, com sua voz vibrante e marcante que encantou gerações. Seu legado musical rico e produtivo continuará a ressoar nas mentes e corações daqueles que tiveram o privilégio de ouvir sua arte extraordinária”, escreveu o prefeito de Angicos, Miguel Pinheiro Neto, em pesar pela morte do cantor.

No último 24 de outubro, ele completou 62 anos de idade, quando também subiu ao palco pela última vez e realizou um grande show.