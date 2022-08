Candidatos ao Governo do RN divergem sobre proposta de privatização da Caern

Com apresentação da proposta de privatização da Caern pela Fecomércio, a discussão sobre o destino da companhia foi incentivada e motivou a dúvida sobre qual os posicionamentos dos candidatos ao Governo sobre a sugestão da entidade que representa os empresários dos setores do comércio e turismo do Estado. A TRIBUNA DO NORTE procurou os candidatos para saber a opinião deles.

Styvenson Valentim (Podemos) defendeu a privatização. A governadora Fátima Bezerra (PT) disse que é fundamental manter a companhia pública e avançar nas parcerias com o setor privado. Fábio Dantas (Solidariedade) afirmou que em um 1º momento deve haver uma abertura de capital da empresa para só depois a privatização ser discutida.

No documento com a recomendação, a Fecomércio argumentou que a Caern “chega a perder até 65% da água tratada que distribui, operando com uma rede de tubos depreciada e precisando ser mais efetiva na fiscalização das ligações clandestinas”. Apontou também que no contexto da gestão da companhia é necessário mais agilidade nas ações. “Episódios recentes, ocorridos no início de julho, que envolveram o transbordamento de lagoas de estabilização e resultaram em prejuízos para a população, como o caso da lagoa da Rota do Sol, em Natal, demandando quase cinco dias para ser resolvido”, afirmou a Federação do Comércio do documento.