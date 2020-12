Candidatos à reitoria da UERN lançam pré-candidatura com live nesta segunda-feira (21)

Na disputa pela reitora da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), os pré-candidatos Adalberto Veronese e Maria José Vidal lançam a pré-campanha “Muda UERN – por uma gestão democrática, competente e inclusiva”, nesta segunda-feira (21), às 16h, no Facebook MudaUERN.

Será o primeiro encontro dos candidatos com a comunidade acadêmica após a escolha dos seus nomes como representantes da oposição nesta disputa. Na programação da live, os pré-candidatos falarão sobre suas trajetórias de vida, como observam o atual momento da UERN e abrir para o diálogo com os segmentos.

Adalberto Veronese da Costa é professor da UERN desde 2006, onde compõe o corpo docente do curso de Educação Física no Campus Universitário Central. É Doutor em Ciências do Desporto (UTAD Portugal) e Mestre em Ciências da Saúde (UFRN). Sua trajetória na UERN inclui Coordenação do Programa Mais Saúde, Pró-Reitoria Adjunta de Extensão, participação no Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos e Diretoria de Assistência Estudantil. Coordenou projetos importantes como FESTUERN e Educarte/PROEXT. Atualmente coordena o Laboratório de Avaliação do Desempenho Aquático – LADA/UERN e atua como orientador dos Projetos de Pesquisa de Iniciação Científica e Tecnológica PIBIC, PIBITI e PIBIC-EM.

Maria José da Conceição Souza Vidal, também conhecida como Preta, passou a integrar o corpo docente da UERN a partir de 2012, onde iniciou seus trabalhos como professora efetiva no Campus de Caicó. Com mestrado e doutorado em Filosofia (UFRN), sua trajetória na UERN inclui participação no Comitê de Ética em Pesquisa e representante do Campus de Natal junto a ADUERN. Fora da instituição, atuou na FAPERN como Diretora Científica, foi Orientadora Social no Projeto de Desenvolvimento Social e Humano – denominado “Agente Jovem” e membro da ONG Feminista Bandeira Lilás e da MMM – Marcha Mundial das Mulheres. Atualmente é adjunta nível IV, no Campus Natal, no Curso de Ciências da Religião, coordena o Projeto de Monitoria em Educação Especial e está como orientadora de trabalhos de conclusão de curso.

#MUDAUERN – Por uma gestão democrática, competente e inclusiva

SERVIÇO:

» Lançamento da pré-campanha para reitoria e vice-reitoria da UERN

» Dia: 21/12 » Horário: 16h

» Local: Facebook MudaUERN

Contato: @mudauern

Whatsapp: (84) 9 9646-9008 – Adalberto; (84) 9 9950-5869 – Maria José.