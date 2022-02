Candidato a senador pela oposição potiguar praticamente definido

O candidato ao Senado pela ala bolsonarista no Rio Grande do Norte, em aliança com a oposição estadual, será definido por acordos políticos firmados na cúpula. Não haverá pesquisa eleitoral para saber a opinião do eleitor, nem conversa com as lideranças políticas regionais sobre o assunto.

Ao que parece, o ministro Rogério Marinho é o candidato da preferência do presidente Jair Bolsonaro, que precisa ser preservado do desgaste dessa definição. Especula-se que essa definição poderá ser oficializada no próximo dia 09 quando Bolsonaro virá ao Rio Grande do Norte participar de solenidade na chegada das águas do Rio São Francisco ao estado.

Nos entendimentos do último final de semana, em Natal, uma sugestão foi apresentada e ao que parece, agradou aos dois concorrentes. Fábio Faria não disputaria nenhum cargo eletivo nas próximas eleições. Rogério Marinho seria o candidato a senador e, em compensação, assumiria a candidatura do ex-governador Robinson Faria a deputado federal, garantindo uma eleição mais confortável para o cargo.

As lideranças que fazem oposição à governadora Fátima Bezerra consideram viável essa hipótese e, fechado o acordo, partiriam para a montagem da chapa com os candidatos a governador e a vice-governador do Rio Grande do Norte.

No tabuleiro, os nomes do presidente da assembleia Legislativa, Ezequiel Ferreira e do prefeito de Natal, Álvaro Dias. Outros nomes também são lembrados, como o senador Styvenson Valentim, o deputado federal General Girçao, empresário Haroldo Azevedo, Clorisa Linhares, o do ex-vice-governador Fábio Dantas e o do ex-prefeito de olho D´Água, Breno Queiroga.